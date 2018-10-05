17:00 | Футбол — РПЛ

Премьер-лига. 10-й тур. Расписание и результаты матчей

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин и защитник ЦСКА Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин и защитник ЦСКА Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Дерби ЦСКА – "Локомотив", матч "Зенит" – "Краснодар" и другие игры 10-го тура тура чемпионата России по футболу.

Арсенал – Уфа 
5 октября. Тула. Стадион "Арсенал". 19.30 (МатчПремьер) 
Судья: Карасев (Москва)

Арсенал Т - Уфа

Крылья Советов – Динамо 
6 октября. Самара. Стадион "Самара Арена". 14.00 (МатчПремьер) 
Судья: Мешков (Дмитров)

Крылья Советов - Динамо

Ростов – Оренбург 
6 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 16.30 (Матч ТВ, МатчПремьер) 
Судья: Вилков (Нижний Новгород)

Ростов - Оренбург

Рубин – Урал 
6 октября. Казань. Стадион "Казань Арена". 19.00 (МатчПремьер) 
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону)

Рубин - Урал

Енисей – Спартак 
7 октября. Красноярск. Стадион "Центральный стадион им. Ленинского комсомола". 11.30 (МатчПремьер) 
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург)

Енисей - Спартак

Ахмат – Анжи 
7 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 14.00 (МатчПремьер) 
Судья: Волошин (Смоленск)

Ахмат - Анжи

Зенит – Краснодар 
7 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург Арена". 16.30 (МатчПремьер) 
Судья: Еськов (Москва)

Зенит - Краснодар

ЦСКА – Локомотив 
7 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 19.00. (Матч ТВ, МатчПремьер) 
Судья: Матюнин (Москва)

ЦСКА - Локомотив

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
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