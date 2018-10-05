Премьер-лига. 10-й тур. Расписание и результаты матчей

Арсенал – Уфа
5 октября. Тула. Стадион "Арсенал". 19.30 (МатчПремьер)
Судья: Карасев (Москва)
Крылья Советов – Динамо
6 октября. Самара. Стадион "Самара Арена". 14.00 (МатчПремьер)
Судья: Мешков (Дмитров)
Ростов – Оренбург
6 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 16.30 (Матч ТВ, МатчПремьер)
Судья: Вилков (Нижний Новгород)
Рубин – Урал
6 октября. Казань. Стадион "Казань Арена". 19.00 (МатчПремьер)
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону)
Енисей – Спартак
7 октября. Красноярск. Стадион "Центральный стадион им. Ленинского комсомола". 11.30 (МатчПремьер)
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург)
Ахмат – Анжи
7 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 14.00 (МатчПремьер)
Судья: Волошин (Смоленск)
Зенит – Краснодар
7 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург Арена". 16.30 (МатчПремьер)
Судья: Еськов (Москва)
ЦСКА – Локомотив
7 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 19.00. (Матч ТВ, МатчПремьер)
Судья: Матюнин (Москва)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам