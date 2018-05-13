Чемпионат России. 30-й тур. Все матчи и результаты

В воскресенье, 13 мая пройдут все восемь матчей 30-го тура чемпионата России. Все встречи начнутся в одно время – 14:00 по Москве.
ЦСКА – "Анжи"
Начало 14.00 по московскому времени
"Арсенал" Т – "Локомотив"
Начало 14.00
"Краснодар" – "Рубин"
Начало 14.00
"Зенит" – "СКА-Хабаровск"
Начало 14.00
"Ростов" – "Урал"
Начало 14.00
"Амкар" – "Ахмат"
Начало 14.00
"Уфа" – "Тосно"
Начало 14.00
"Спартак" – "Динамо"
Начало 14.00
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