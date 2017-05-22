Чемпионат России-2017/18 начнется 16 июля, закончится 13 мая

Сегодня на общем собрании РФПЛ планируют утвердить проект структуры календаря следующего чемпионата России.

Согласно проекту, матч за Суперкубок, в котором встретятся "Локомотив" и "Спартак" (встреча состоится в Черкизово), состоится 14 июля. Первый тур намечен на 16 июля – впрочем, с большой долей вероятности, какой-то из матчей будет вынесен и на 15-е число. Последний до зимней паузы тур, согласно проекту, состоится 10 декабря, а первый весенний тур – 4 марта. Финиширует же чемпионат 13 мая. Финал Кубка-2017/18 запланирован на 9 мая. (Сергей ЕГОРОВ)