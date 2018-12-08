09:35 | Футбол — РПЛ

Чемпионат России. 17-й тур. Расписание и результаты

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Матчи 17-го тура российской премьер-лиги.

"Крылья Советов" (Самара) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)
Начало матча – 12.30 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию

Крылья Советов - Ростов

ЦСКА (Москва) – "Енисей" (Красноярск)
Начало матча – 15.00 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию

ЦСКА - Енисей

"Локомотив" (Москва) – "Оренбург"
Начало матча – 17.30 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию

Локомотив - Оренбург

"Анжи" (Махачкала) – "Спартак" (Москва)
Начало матча – 20.00 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию

Анжи - Спартак

9 декабря (воскресенье)

"Динамо" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург)
Начало матча – 14.00 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию

Динамо - Урал

"Краснодар" – "Уфа"
Начало матча – 16.30 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию

Краснодар - Уфа

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Рубин" (Казань)
Начало матча – 19.00 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию

Зенит - Рубин

10 декабря (понедельник)

"Ахмат" (Грозный) – "Арсенал" (Тула)
Начало матча – 19.30 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию

Ахмат - Арсенал Т

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
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