Чемпионат РФПЛ-2018/19 начнется 29 июля, закончится – 26 мая

Сегодня на заседании исполкома РФС были утверждены календарь и регламент РФПЛ на сезон-2018/19. Также была утверждена дата Суперкубка, в котором сыграют чемпион "Локомотив" и вице-чемпион ЦСКА, занявший место прекратившего существование обладателя Кубка России "Тосно".

"Календарь премьер-лиги утвержден. Суперкубок – 27 июля, первый тур – 29 июля, 30-й – 26 мая 2019 года, – сказал "СЭ" член исполкома РФС Игорь Лебедев. – Также приняты и утверждены регламенты и календари ФНЛ, ПФЛ и турнира молодежных команд РФПЛ". (Андрей СИЗЯКИН)