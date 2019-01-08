Чемпион - "Зенит" или "Краснодар"? Прогноз Дмитрия Аленичева

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" назвал своих фаворитов чемпионата России. На зимнюю паузу после 17 туров на первом месте ушел "Зенит" – 34 очка. Его преследователи – "Краснодар" (33 очка), ЦСКА (30), "Спартак" и "Локомотив" (по 28).

– Вижу двух главных претендентов, – сказал Аленичев. – С одной стороны, "Зенит" давно уже не брал титул, сейчас брошены все силы на то, чтобы завоевать золото. С другой, мне импонирует философия "Краснодара", если "быки" приобретут еще одного-двух человек в зимнее трансферное окно, то шансы на первое место станут еще выше, чем сейчас. Думаю, что в этом сезоне у клуба Сергея Галицкого как никогда велик шанс стать первым. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Аленичева – здесь