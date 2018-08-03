Чемпион побеждал экс-чемпиона в первом круге лишь один раз

Казалось, матчи между действующим чемпионом и командой, которая завоевала золотые медали за год до этого, должны проходить с преимуществом первых. Однако это не так. За все время лишь один раз действующий чемпион смог взять верх над экс-чемпионом в матче первого круга. Это произошло в 2003 году, когда чемпион-2002 "Локомотив" смог переиграть чемпиона-2001 "Спартак" 2:1.

Первые матчи действующего чемпиона и экс-чемпиона* в чемпионатах России

Дата Чемпион Экс-чемпион Счет 30.03.1996 Алания (г) Спартак (д) 1:4 02.07.1997 Спартак (г) Алания (д) 0:2 11.06.2003 Локомотив (д) Спартак (г) 2:1 17.04.2004 ЦСКА (г) Локомотив (д) 0:1 03.04.2005 Локомотив (г) ЦСКА (д) 0:0 16.04.2006 ЦСКА (г) Локомотив (д) 2:3 30.07.2008 Зенит (г) ЦСКА (д) 0:0 25.07.2009 Рубин (г) Зенит (д) 0:0 15.05.2011 Зенит (д) Рубин (г) 2:2 28.10.2013 ЦСКА (г) Зенит (д) 0:2 12.09.2015 Зенит (г) ЦСКА (д) 2:2 20.08.2016 ЦСКА (г) Зенит (д) 1:1 12.08.2017 Спартак (г) ЦСКА (д) 1:2

Итого: +1=6-6, мячи 11-20.

* Команда, победившая в чемпионате России за сезон до этого