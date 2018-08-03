Чемпион побеждал экс-чемпиона в первом круге лишь один раз

Казалось, матчи между действующим чемпионом и командой, которая завоевала золотые медали за год до этого, должны проходить с преимуществом первых. Однако это не так. За все время лишь один раз действующий чемпион смог взять верх над экс-чемпионом в матче первого круга. Это произошло в 2003 году, когда чемпион-2002 "Локомотив" смог переиграть чемпиона-2001 "Спартак" 2:1.
Первые матчи действующего чемпиона и экс-чемпиона* в чемпионатах России
|
Дата
|
Чемпион
|
Экс-чемпион
|
Счет
|
30.03.1996
|
Алания (г)
|
Спартак (д)
|
1:4
|
02.07.1997
|
Спартак (г)
|
Алания (д)
|
0:2
|
11.06.2003
|
Локомотив (д)
|
Спартак (г)
|
2:1
|
17.04.2004
|
ЦСКА (г)
|
Локомотив (д)
|
0:1
|
03.04.2005
|
Локомотив (г)
|
ЦСКА (д)
|
0:0
|
16.04.2006
|
ЦСКА (г)
|
Локомотив (д)
|
2:3
|
30.07.2008
|
Зенит (г)
|
ЦСКА (д)
|
0:0
|
25.07.2009
|
Рубин (г)
|
Зенит (д)
|
0:0
|
15.05.2011
|
Зенит (д)
|
Рубин (г)
|
2:2
|
28.10.2013
|
ЦСКА (г)
|
Зенит (д)
|
0:2
|
12.09.2015
|
Зенит (г)
|
ЦСКА (д)
|
2:2
|
20.08.2016
|
ЦСКА (г)
|
Зенит (д)
|
1:1
|
12.08.2017
|
Спартак (г)
|
ЦСКА (д)
|
1:2
Итого: +1=6-6, мячи 11-20.
* Команда, победившая в чемпионате России за сезон до этого