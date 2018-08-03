18:13 | Футбол — РПЛ

Чемпион побеждал экс-чемпиона в первом круге лишь один раз


Казалось, матчи между действующим чемпионом и командой, которая завоевала золотые медали за год до этого, должны проходить с преимуществом первых. Однако это не так. За все время лишь один раз действующий чемпион смог взять верх над экс-чемпионом в матче первого круга. Это произошло в 2003 году, когда чемпион-2002 "Локомотив" смог переиграть чемпиона-2001 "Спартак" 2:1.

Первые матчи действующего чемпиона и экс-чемпиона* в чемпионатах России

Дата

Чемпион

Экс-чемпион

Счет

30.03.1996

Алания (г)

Спартак (д)

1:4

02.07.1997

Спартак (г)

Алания (д)

0:2

11.06.2003

Локомотив (д)

Спартак (г)

2:1

17.04.2004

ЦСКА (г)

Локомотив (д)

0:1

03.04.2005

Локомотив (г)

ЦСКА (д)

0:0

16.04.2006

ЦСКА (г)

Локомотив (д)

2:3

30.07.2008

Зенит (г)

ЦСКА (д)

0:0

25.07.2009

Рубин (г)

Зенит (д)

0:0

15.05.2011

Зенит (д)

Рубин (г)

2:2

28.10.2013

ЦСКА (г)

Зенит (д)

0:2

12.09.2015

Зенит (г)

ЦСКА (д)

2:2

20.08.2016

ЦСКА (г)

Зенит (д)

1:1

12.08.2017

Спартак (г)

ЦСКА (д)

1:2

Итого: +1=6-6, мячи 11-20.
* Команда, победившая в чемпионате России за сезон до этого

Локомотив М - Спартак М

 

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