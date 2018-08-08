Чемпион Олимпиады-96 по вольной борьбе Магомедов поддержал "Анжи"

Чемпион Олимпиады-1996 по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов поддержал "Анжи", который испытывает финансовые трудности в настоящее время.

- Все мы знаем, что сегодня "Анжи" испытывает очень трудные времена, у них финансовые проблемы. Мы все любим и болеем за наш футбольный клуб "Анжи", поэтому я присоединяюсь к акции: "Анжи", живи! - сказал Магомедов в видеообращении, опубликованном в официальном Твиттере махачкалинского клуба.

"Анжи" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

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