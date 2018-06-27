"Челси" предложил за Головина 23 миллиона евро?

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в "Челси", утверждает ITASportPress. По информации источника, английский клуб предложил российскому 23 миллиона евро за права на 22-летнего хавбека. Армейцы раздумывают над предложением "синих" и еще не приняли окончательного решения.

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Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что "Ювентус" трижды пытался подписать контракт с Головиным. Максимальное предложение туринцев достигало 19 миллионов евро и 10 процентов от последующей продажи игрока, в то время как ЦСКА в ходе переговоров повысил ценник с 25 до 30 миллионов евро.

Также в СМИ появлялись данные об интересе к россиянину со стороны "Арсенала" и "Барселоны". Ожидается, что скауты испанского клуба будут наблюдать за игрой потенциального новичка во время матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Головин был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

На чемпионате мира Головин провел в составе сборной России матчи против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), забив в первой из них один гол, а также отдав две голевые и одну предголевую передачу.

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