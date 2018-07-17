"Челси" и ЦСКА договорились о трансфере Головина?

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в ближайшее время перейдет в "Челси", утверждает в Твиттере журналист calciomercato.com Маттео Педроси. По информации источника, российский и английский клубы уже договорились об условиях перехода 22-летнего хавбека.

Он отметил, что футболист отказался переходить в "Монако". Ранее вице-президент монегасков Вадим Васильев в интервью "СЭ" сообщил, что клуб направил официальный запрос ЦСКА по поводу Головина. Также на игрока сборной России больше не претендует и "Ювентус".

Головин привлек внимание к себе, в том числе, выступлением за национальную команду на домашнем чемпионате мира – он принял участие в четырех из пяти матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами в стартовой игре турнира с Саудовской Аравией.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость Головина, по оценке transfermarkt.de, составляет 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Он был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

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