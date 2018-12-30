Чайки продолжают клевать крышу "Газпром Арены"

Птицы продолжают наносить урон "Газпром Арене", клюя ее крышу, сообщает "Фонтанка".

Весной 2017 года, во время первых матчей "Зенита", на новом стадионе иногда протекала крыша. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин объяснил это тем, что ее постоянно клюют бакланы. Позже он признался, что придумал это для того, чтобы отвлечь футбольных болельщиков от негативных мыслей.

– Как бы странно не звучало то, о чем говорил Игорь Николаевич Албин, он на самом деле был прав, – сказал генеральный директор стадиона Владимир Литвинов. – Проблема эта стала для нас неожиданной. Чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который на солнце блестит. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу.

При этом он отметил, что из-за птиц пришлось 50 сегментов подвижной части кровли. Чаек пытаются отпугивать различными электронными устройствами, но они не помогают.