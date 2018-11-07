Часть фанатов "Спартака" продолжит поддерживать команду. Они донесли до клуба свои требования

Несколько фанатских объединений "Спартака" выступили с заявлением, касающимся поддержки команды на стадионе. В нем говорится о необходимости объединения усилий болельщиков для совместного преодоления неудачной полосы.

В частности, в нем говорится:

– Помимо информации, а также мнений и доводов, услышанных на встречах (со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с руководством клуба и игроками команды), мы донесли и свое видение ситуации:

– абсолютное несоответствие избранной формы прощания с Массимо Каррерой относительно вклада, который он сделал в нашу команду;

– необходимость кардинальных изменений в сфере информационной политики клуба;

– требования, предъявляемые болельщиками, к морально-этическим качествам футболистов, которые рассматриваются в качестве будущих игроков, или являются действующими игроками команды;

– необходимость изменения билетной программы клуба.



Мы приняли решение, что в настоящий тяжелый момент времени для "Спартака" будет правильным продолжать поддерживать команду на стадионе для того, чтобы, объединив усилия, как можно быстрее преодолеть черную полосу, в которую попал наш клуб.При этом мы оставляем за собой право на изменение нашей позиции, если нам не будут видны положительные сдвиги в трансферной, информационной и билетной политике, декларируемые руководством клуба по итогам встречи.

Под заявлением подписались следующие объединения: Секта (Школа, Авангард, The Aliens, Lucky Punchers, МШ, Kindergarten, Дружина, Восход, Спарта, Запрещенные, Incognito Team, КБ регионы), Boxers Team, West End, Supporters Group ( Supporters Overhead, NTG, Furious Ultras, Creative Group, Sector, South Crew, СДЮШОР, ИГ Спартаковцы).

Напомним, 22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности стал Рауль Рианчо.

"Спартак" после 13 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.

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