Часть фанатов "Спартака" продолжит поддерживать команду

Несколько фанатских объединений "Спартака" выступили с заявлением, касающимся поддержки команды на стадионе. В нем говорится о необходимости объединения усилий болельщиков для совместного преодоления неудачной полосы.

- Мы приняли решение, что в настоящий тяжелый момент времени для "Спартака" будет правильным продолжать поддерживать команду на стадионе для того, чтобы, объединив усилия, как можно быстрее преодолеть черную полосу, в которую попал наш клуб, - говорится в заявлении. - При этом мы оставляем за собой право на изменение нашей позиции, если нам не будут видны положительные сдвиги в трансферной, информационной и билетной политике, декларируемые руководством клуба по итогам встречи.

Напомним, 22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности стал Рауль Рианчо.

"Спартак" после 13 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.

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