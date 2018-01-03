Чанов - о переходе Габулова в "Брюгге": "Хотя бы ради Лиги чемпионов стоит попробовать"

Тренер вратарей тульского "Арсенала" Вячеслав Чанов поддержал решение голкипера команды Владимира Габулова перейти в "Брюгге". По мнению специалиста, 34-летний игрок сборной России решился на переход в бельгийский клуб, отчасти, из-за возможности сыграть в еврокубках.
– Для вас новость о решении Габулова переехать в Бельгию стала сюрпризом?
– В какой-то степени да, удивился.
– Узнали об этом заранее?
– Конечно, Володя парень обязательный – сообщил мне сразу, как все было решено.
– Еще до окончания первой части сезона?
– Нет, уже после. Суеверность вратарей тоже никто не отменял. Когда все было окончательно решено, тогда и дал знать.
– Поддержали его решение?
– Это его выбор – вот что самое главное. Я всегда за то, чтобы мои ученики двигались вверх. И если Володя считает, что "Брюгге" – это шаг вперед, то как я могу быть против?
– А вы сами так считаете?
– "Брюгге" – многократный чемпион Бельгии, который регулярно выступает в еврокубках, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, хотя бы ради Лиги чемпионов стоит попробовать. (Филипп ПАПЕНКОВ)