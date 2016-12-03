Чалов забил дебютный гол за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил четвертый гол армейцев в матче 17-го тура чемпионата России против "Урала" – 4:0. Этот гол стал для 18-летнего воспитанника красно-синих первым за основную команду. Тошич навешисил от центра поля в штрафную. Миланов опередил Заболотного и скинул мяч на Чалова, а тот забил уже в пустые ворота.

Трансляция матча ЦСКА – "Урал" //

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