14:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Чалов забил дебютный гол за ЦСКА

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил четвертый гол армейцев в матче 17-го тура чемпионата России против "Урала" – 4:0. Этот гол стал для 18-летнего воспитанника красно-синих первым за основную команду. Тошич навешисил от центра поля в штрафную. Миланов опередил Заболотного и скинул мяч на Чалова, а тот забил уже в пустые ворота.

Трансляция матча ЦСКА – "Урал" //
Федю – надо. Почему болельщики ЦСКА требуют выпустить на поле Чалова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Helicopter

У Феди плохой тайм сегодня. Но гол забил - Молодец.

14:53

shpasic

а ещё ругают наш чемпионат! полный красавец-стадион! какое зрелище! какой футбольный спектакль!

14:50

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