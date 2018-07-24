18:43 | Футбол — РПЛ

Чалов взял 9-й номер в ЦСКА. Ранее под ним выступали Олич и Вагнер Лав


Нападающий ЦСКА  Федор Чалов будет выступать под 9-м номером в составе армейской команды, информирует официальный Твиттер клуба. Ранее под этим номером играли форварды Ивица Олич, Вагнер Лав и Ласина Траоре

- Ждём от тебя большого количества голов, Федя! - сообщается в официальном Твиттере армейцев.

ЦСКА сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России 27 июля в Нижнем Новгороде.

Локомотив М - ЦСКА

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Материалы сюжета: Суперкубок России-2018. "Локомотив" – ЦСКА