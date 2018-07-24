Чалов взял 9-й номер в ЦСКА. Ранее под ним выступали Олич и Вагнер Лав

Нападающий ЦСКА Федор Чалов будет выступать под 9-м номером в составе армейской команды, информирует официальный Твиттер клуба. Ранее под этим номером играли форварды Ивица Олич, Вагнер Лав и Ласина Траоре.

- Ждём от тебя большого количества голов, Федя! - сообщается в официальном Твиттере армейцев.

Вы уже могли заметить это во время матча #ЦСКАенисей, а теперь подтверждаем официально 😉



Фёдор Чалов открывает новую главу в истории армейского номера 9⃣. Ждём от тебя большого количества голов, Федя! pic.twitter.com/AjhtSoh2Da – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 июля 2018 г.

ЦСКА сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России 27 июля в Нижнем Новгороде.

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