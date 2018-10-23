15:57 | Футбол — РПЛ

Чалов в четвертый раз стал игроком тура РПЛ

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата России. Форвард отметился голом в ворота "Анжи" (2:0), за него проголосовали 48,96 процента болельщиков (6 939 голосов). Вторым стал Зе Луиш из "Спартака" (2 563 голоса, 18,08 процента), третьим - Артем Дзюба из "Зенита" (1 878 голосов, 13,25 процента).

Чалов уже в четвертый раз становится лучшим игроком тура. Ранее он побеждал в голосованиях по итогам 6-го, 7-го и 9-го тура. Больше него побеждал только Дзюба - 5 раз (1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 10-й туры).

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_22660.html

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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