12:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Чалов - в атаке ЦСКА на матч с "Рубином"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 15-го тура чемпионата России против "Рубина". В атаке армейцев с первых минут появится нападающий Федор Чалов. Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум, Миланов, Головин, Дзагоев, Чалов.

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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С.С.Горбунков

супер-звезда Чалов))) Мюллер с Мессии могут отдыхать )))

13:32

shpasic

за копирование состава ЦСКА из текста новости получил следующее сообщение: Уважаемый/ая shpasic. Вам выносится предупреждение за нарушение правил поведения на портале Спорт-экспресс. В случае повторных нарушений к Вам могут быть применены меры временного блокирования учетной записи. Помните, что при публикации комментариев запрещены нецензурные выражения, оскорбления и угрозы, пропаганда расовой, национальной и религиозной вражды, реклама и самореклама.

13:17

shpasic

xD

12:56

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