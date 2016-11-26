Чалов - в атаке ЦСКА на матч с "Рубином"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 15-го тура чемпионата России против "Рубина". В атаке армейцев с первых минут появится нападающий Федор Чалов. Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум, Миланов, Головин, Дзагоев, Чалов.

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"