Чалов - в атаке ЦСКА на матч с "Амкаром"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 27-го тура чемпионата России против "Амкара". В атаке армейцев с первых минут на поле появится нападающий Федор Чалов.

Полностью состав команды Виктора Гончаренко выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, Василий Березуцкий, Игнашевич, Алексей Березуцкий, Вернблум, Головин, Натхо, Чалов, Витинью. Запасные: Помазун, Овчинников, Васин, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.

Матч "Амкар" – ЦСКА состоится сегодня, 6 мая, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.