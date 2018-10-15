Чалов рассказал, у кого из игроков ЦСКА самый сильный удар

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что самым сильным ударом в армейской команде обладает вратарь Игорь Акинфеев.

- Кто чаще всего пихает на сборах? Набабкин, - сказал Чалов в интервью клубной пресс-службе. - Самый сильный удар у Акинфеева. И у Тимура Жамалетдинова также сильный удар. Кто лучше всех выполняет подачи? Хорошие кроссы с фланга делает Георгий Щенников. Человек-подкат? Мариу Фернандес.

ЦСКА после 10 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 16 очков.

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