Чалов рассказал, как научился справляться с критикой

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов в интервью пресс-службе РФС сказал, что ему необходимо работать над игрой на втором этаже. Форвард также отметил, что для игроков его амплуа важна "голова на плечах".

– Как вы справляетесь с критикой? Мешает ли она настрою?

– Раньше, честно говоря, обращал на это внимание. Особенно показательный момент – когда забивал в сезоне, закончился сезон, начался новый. И полгода не мог забить за ЦСКА. Очень много критики было в мой адрес. Конечно, переживал по этому поводу, но друзья и родные помогли это пройти. В итоге я понял, что это не важно. Просто нужно играть, получать удовольствие, наслаждаться футболом.

– Какими качествами должен обладать нападающий?

– Прежде всего, должна быть голова на плечах. А так, все в совокупности должно быть. Нельзя, мне кажется, выделить что-то одно. На каком-то уровне, если у тебя есть одно супер-качество, например, скорость, это может помочь. Но на дистанции это не поможет. Думаю, все зависит от голова на плечах?

– У вас есть голова на плечах?

– (с улыбкой) Это не мне судить.

– Есть какой-то элемент, который вы хотели бы улучшить?

– Конечно, есть куда расти. Нужно тренироваться, чтобы прибавлять. Думаю, если выделять какое-то качество, – игра головой.

Напомним, в сезоне-2016/17 на счету Чалова 6 мячей в 15 матчах чемпионата России (пять из них – в семи последних играх). В сезоне-2017/18 форвард не мог отличиться до 25-го тура (в семи играх – 6 голов). На старте сезона-2018/19 он забил 5 мячей в 6 играх.