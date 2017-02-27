18:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Чалов продлил контракт с ЦСКА

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов продлил соглашение с клубом, информирует официальный сайт армейцев. 18-летний россиянин подписал контракт, который будет действовать до окончания сезона-2019/20. В этом сезоне он провел 5 матчей в премьер-лиге, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-podpisal-novyy-kontrakt-s-pfk-cska-/

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