Чалов продлил контракт с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов продлил соглашение с клубом, информирует официальный сайт армейцев. 18-летний россиянин подписал контракт, который будет действовать до окончания сезона-2019/20. В этом сезоне он провел 5 матчей в премьер-лиге, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.