Нападающий ЦСКА Федор Чалов продлил соглашение с клубом, информирует официальный сайт армейцев. 18-летний россиянин подписал контракт, который будет действовать до окончания сезона-2019/20. В этом сезоне он провел 5 матчей в премьер-лиге, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.
Федя Чалов продлил контракт с ЦСКА до 2020 года! https://t.co/bEnHJRUHsl #мыЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/HinsoMz11u– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 27 февраля 2017 г.
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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-podpisal-novyy-kontrakt-s-pfk-cska-/