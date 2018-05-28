17:54 | Футбол — РФПЛ

Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в апреле и мае


Болельщики ЦСКА признали нападающего команды Федора Чалова лучшим игроком красно-синих в апреле и мае, сообщается на официальном сайте клуба. 20-летний форвард выбран игроком месяца впервые в сезоне

За Чалова проголосовало 27 процентов болельщиков, на один процент от него отстал полузащитник Александр Головин. На третьей строчке расположился вратарь Игорь Акинфеев (12 процентов).

Отметим, что в апреле-мае нападающий сыграл в восьми матчах, забил семь голов и помог своей команде занять итоговое второе место в РФПЛ.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/fans/oprosy/4620/

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