Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в апреле и мае

Болельщики ЦСКА признали нападающего команды Федора Чалова лучшим игроком красно-синих в апреле и мае, сообщается на официальном сайте клуба. 20-летний форвард выбран игроком месяца впервые в сезоне

За Чалова проголосовало 27 процентов болельщиков, на один процент от него отстал полузащитник Александр Головин. На третьей строчке расположился вратарь Игорь Акинфеев (12 процентов).

Отметим, что в апреле-мае нападающий сыграл в восьми матчах, забил семь голов и помог своей команде занять итоговое второе место в РФПЛ.