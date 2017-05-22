Чалов получил приз "Надежда". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Чалов получил приз "Надежда"

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В понедельник, 22 мая, на заседании исполкома РФС был утвержден список футбольных лауреатов по итогам спортивного сезона-2016/17, сообщает официальный сайт организации. Приз "Надежда", вручаемый лучшему игроку среди юношей до 21 года, присужден нападающему ЦСКА Федору Чалову.

Форвард армейцев провел в составе первой команды красно-синих 15 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. Также на его счету 13 встреч в молодежном первенстве премьер-лиги, в которых он отметился шестью голами.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86517.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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