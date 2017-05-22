Чалов получил приз "Надежда"

В понедельник, 22 мая, на заседании исполкома РФС был утвержден список футбольных лауреатов по итогам спортивного сезона-2016/17, сообщает официальный сайт организации. Приз "Надежда", вручаемый лучшему игроку среди юношей до 21 года, присужден нападающему ЦСКА Федору Чалову.

Форвард армейцев провел в составе первой команды красно-синих 15 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. Также на его счету 13 встреч в молодежном первенстве премьер-лиги, в которых он отметился шестью голами.