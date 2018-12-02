Чалов остался в запасе ЦСКА на матч с "Ростовом"

ЦСКА объявил список футболистов, которые примут участие в матче с "Ростовом". По сравнению со встречей с "Викторией" Виктор Гончаренко сделал два изменения. Сегодня, вместо Никиты Чернова и Федора Чалова сыграют Хердур Магнуссон и Такума Нисимура. Полностью состав армейцев выглядит следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Щенников, Фернандес, Влашич, Бистрович, Обляков, Нисимура, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Чалов, Ефремов, Кучаев, Бийол, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Матч ЦСКА - "Ростов" начнется в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.