Чалов остался в запасе ЦСКА на матч с "Ростовом"

ЦСКА объявил список футболистов, которые примут участие в матче с "Ростовом". По сравнению со встречей с "Викторией" Виктор Гончаренко сделал два изменения. Сегодня, вместо Никиты Чернова и Федора Чалова сыграют Хердур Магнуссон и Такума Нисимура. Полностью состав армейцев выглядит следующим образом:
ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Щенников, Фернандес, Влашич, Бистрович, Обляков, Нисимура, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Чалов, Ефремов, Кучаев, Бийол, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
Наш состав на #РостовЦСКА!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 декабря 2018 г.
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Обляков, Влашич, Нисимура, Сигурдссон
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Чалов, Ефремов, Кучаев, Бийол, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов pic.twitter.com/3LUlg5AnJq
Матч ЦСКА - "Ростов" начнется в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.