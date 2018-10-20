Чалов опережает график Вагнера Лав

Гол в ворота "Анжи" в 11-м туре стал для Федора Чалова 20-м в форме ЦСКА​ в чемпионатах России. 20-летний форвард 19-м из игроков красно-синего клуба добрался до этой отметки, потратив на путь 46 матчей. Быстрее 20-й мяч забивали всего четыре футболиста, причем рекордсмен – Сейду Думбья – затратил на это на 12 игр меньше. Любопытно, что лучший бомбардир армейцев в высшем дивизионе Вагнер Лав​ в начале карьеры был немного менее результативен – юбилей он отпраздновал в 48-й встрече. (Кирилл Бурдаков)

Игрок Матчи Голы Матч* Сейду Думбья 108 66 34-й Жо 53 30 35-й Ивица Олич 78 35 40-й Ролан Гусев 143 33 45-й Федор Чалов 46 20 46-й Вагнер Лав 169 85 48-й Дмитрий Кириченко 74 29 48-й Владимир Кулик 140 49 54-й Алан Дзагоев 235 52 58-й Олег Сергеев 69 21 66-й Бибрас Натхо 101 24 70-й Ахмед Муса 135 48 71-й Кейсуке Хонда 94 20 79-й Дмитрий Хомуха 116 27 83-й Ильшат Файзуллин 100 25 87-й Зоран Тошич 182 37 96-й Сергей Семак 282 68 100-й Милош Красич 150 25 128-й Сергей Игнашевич 381 35 166-й

* Матч, в котором забит 20-й гол