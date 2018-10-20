Чалов опережает график Вагнера Лав

Гол в ворота "Анжи" в 11-м туре стал для Федора Чалова 20-м в форме ЦСКА в чемпионатах России. 20-летний форвард 19-м из игроков красно-синего клуба добрался до этой отметки, потратив на путь 46 матчей. Быстрее 20-й мяч забивали всего четыре футболиста, причем рекордсмен – Сейду Думбья – затратил на это на 12 игр меньше. Любопытно, что лучший бомбардир армейцев в высшем дивизионе Вагнер Лав в начале карьеры был немного менее результативен – юбилей он отпраздновал в 48-й встрече. (Кирилл Бурдаков)
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Матч*
|
Сейду Думбья
|
108
|
66
|
34-й
|
Жо
|
53
|
30
|
35-й
|
Ивица Олич
|
78
|
35
|
40-й
|
Ролан Гусев
|
143
|
33
|
45-й
|
Федор Чалов
|
46
|
20
|
46-й
|
Вагнер Лав
|
169
|
85
|
48-й
|
Дмитрий Кириченко
|
74
|
29
|
48-й
|
Владимир Кулик
|
140
|
49
|
54-й
|
Алан Дзагоев
|
235
|
52
|
58-й
|
Олег Сергеев
|
69
|
21
|
66-й
|
Бибрас Натхо
|
101
|
24
|
70-й
|
Ахмед Муса
|
135
|
48
|
71-й
|
Кейсуке Хонда
|
94
|
20
|
79-й
|
Дмитрий Хомуха
|
116
|
27
|
83-й
|
Ильшат Файзуллин
|
100
|
25
|
87-й
|
Зоран Тошич
|
182
|
37
|
96-й
|
Сергей Семак
|
282
|
68
|
100-й
|
Милош Красич
|
150
|
25
|
128-й
|
Сергей Игнашевич
|
381
|
35
|
166-й
* Матч, в котором забит 20-й гол