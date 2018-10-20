01:05 | Футбол — РПЛ

Чалов опережает график Вагнера Лав

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Гол в ворота "Анжи" в 11-м туре стал для Федора Чалова 20-м в форме ЦСКА​ в чемпионатах России. 20-летний форвард 19-м из игроков красно-синего клуба добрался до этой отметки, потратив на путь 46 матчей. Быстрее 20-й мяч забивали всего четыре футболиста, причем рекордсмен – Сейду Думбья – затратил на это на 12 игр меньше. Любопытно, что лучший бомбардир армейцев в высшем дивизионе Вагнер Лав​ в начале карьеры был немного менее результативен – юбилей он отпраздновал в 48-й встрече. (Кирилл Бурдаков)

Игрок

Матчи

Голы

Матч*

Сейду Думбья

108

66

34-й

Жо

53

30

35-й

Ивица Олич

78

35

40-й

Ролан Гусев

143

33

45-й

Федор Чалов

46

20

46-й

Вагнер Лав

169

85

48-й

Дмитрий Кириченко

74

29

48-й

Владимир Кулик

140

49

54-й

Алан Дзагоев

235

52

58-й

Олег Сергеев

69

21

66-й

Бибрас Натхо

101

24

70-й

Ахмед Муса

135

48

71-й

Кейсуке Хонда

94

20

79-й

Дмитрий Хомуха

116

27

83-й

Ильшат Файзуллин

100

25

87-й

Зоран Тошич

182

37

96-й

Сергей Семак

282

68

100-й

Милош Красич

150

25

128-й

Сергей Игнашевич

381

35

166-й

* Матч, в котором забит 20-й гол

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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