18:16 | Футбол — РПЛ

Чалов оформил хет-трик в ворота "Урала"


ЦСКА забил третий гол в ворота "Урала" в матче 6-го тура РПЛ.

На 85-й минуте хет-трик оформил нападающий Федор Чалов. 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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