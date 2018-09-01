17:04 | Футбол — РПЛ

Чалов оформил дубль в матче ЦСКА - "Урал"


ЦСКА удвоил преимущество в матче 6-го тура РПЛ против "Урала".

На 31-й минуте дубль оформил нападающий Федор Чалов

ЦСКА - Урал

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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