Чалов оформил дубль в матче ЦСКА - "Урал"

5 (голы)
Федор Чалов
(ЦСКА)
3 (голы)
Артем Дзюба
(Зенит)
Андрей Козлов
(Оренбург)
4 (голы)
Садио Мане
(Ливерпуль)
Серхио Агуэро
(Манчестер Сити)
Родригес Моура Лукас
(Тоттенхэм Хотспур)
Андре Силва
(Севилья)
Хосе Луис Моралес
(Леванте)
2 (голы)
Гарет Бэйл
(Реал)
Себастьен Алле
(Айнтрахт Ф)
1 (голы)
Хендрик Вейдандт
(Ганновер-96)
Ведад Ибишевич
(Герта)
Марко Бенасси
(Фиорентина)
Алехандро Дарио Гомес
(Аталанта)
Эмилиано Ариэль Ригони
ЦСКА удвоил преимущество в матче 6-го тура РПЛ против "Урала".
На 31-й минуте дубль оформил нападающий Федор Чалов.
Все о чемпионате России - здесь