Чалов объяснил, почему ЦСКА провел с "Рубином" два разных тайма

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после ничьи с "Рубином" (1:1) отметил, что фактор быстрого гол сказался на характере игры.

- Почему два тайма получились такими разными?

- Думаю, что это фактор быстрого гола. Мы пропустили с первого момента. "Рубин" весь первый тайм только оборонялся. Во втором тайме были удары с центра поля...

- В прошлом матче вы тоже забили красивый гол, но остались в запасе. Не было обиды на тренера, что оставил на скамейке?

- Нет. Так посчитал тренер.

- В таблицу уже смотрите?

- Нет. Еще рано.

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