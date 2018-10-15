21:05 15 октября | Футбол — РПЛ

Чалов назвал самого умного, общительного и жесткого футболиста ЦСКА

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Нападающий ЦСКА  Федор Чалов заявил, что самым умным игроком армейцев является хавбек Константин Кучаев.

- Самый умный? У нас вся команда не из глупых, - сказал Чалов в интервью клубной пресс-службе. - Назову Костю Кучаева. Почему? У него большая голова! Самый общительный игрок - Алан Дзагоев. Самый жесткий - Игорь Акинфеев

ЦСКА после 10 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 16 очков. 

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https://www.youtube.com/watch?v=5PPZN1nBhMo&feature=youtu.be

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