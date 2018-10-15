Чалов назвал самого умного, общительного и жесткого футболиста ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что самым умным игроком армейцев является хавбек Константин Кучаев.
- Самый умный? У нас вся команда не из глупых, - сказал Чалов в интервью клубной пресс-службе. - Назову Костю Кучаева. Почему? У него большая голова! Самый общительный игрок - Алан Дзагоев. Самый жесткий - Игорь Акинфеев.
ЦСКА после 10 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 16 очков.
Опрос
Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=5PPZN1nBhMo&feature=youtu.be
Загрузка...