17:22 | Футбол — РПЛ

Чалов - лучший игрок ЦСКА в декабре

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Лучшим футболистом ЦСКА в декабре признан нападающий Федор Чалов, сообщает официальный сайт клуба.

 

Нападающий  принял участие во всех трех встречах армейцев на этом отрезке, забил в ворота "Реала" в Лиге чемпионов и был признан лучшим по итогам матча на "Сантьяго Бернабеу" (3:0)

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, форвард набрал 27 процентов голосов. Вторым стал Игорь Акинфеев, на третьей строчке – Никола Влашич.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

 

 

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-luchshiy-v-dekabre/

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