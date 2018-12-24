Чалов - лучший игрок ЦСКА в декабре

Лучшим футболистом ЦСКА в декабре признан нападающий Федор Чалов, сообщает официальный сайт клуба.
Болельщики #ЦСКА признали Фёдора Чалова лучшим игроком красно-синих в декабре 👏 https://t.co/7te8JHPvJF pic.twitter.com/Ygsu7Tp0cQ– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 декабря 2018 г.
Нападающий принял участие во всех трех встречах армейцев на этом отрезке, забил в ворота "Реала" в Лиге чемпионов и был признан лучшим по итогам матча на "Сантьяго Бернабеу" (3:0)
По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, форвард набрал 27 процентов голосов. Вторым стал Игорь Акинфеев, на третьей строчке – Никола Влашич.
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-luchshiy-v-dekabre/
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