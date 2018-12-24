Чалов - лучший игрок ЦСКА в декабре

Лучшим футболистом ЦСКА в декабре признан нападающий Федор Чалов, сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий принял участие во всех трех встречах армейцев на этом отрезке, забил в ворота "Реала" в Лиге чемпионов и был признан лучшим по итогам матча на "Сантьяго Бернабеу" (3:0)

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, форвард набрал 27 процентов голосов. Вторым стал Игорь Акинфеев, на третьей строчке – Никола Влашич.

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