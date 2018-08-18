Чалов - лучший бомбардир в истории "ВЭБ Арены"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, который забил гол в ворота "Арсенала", вышел на первое место по числу голов "ВЭБ Арене".
Армейцы одержали разгромную победу над "Арсеналом" со счетом 3:0 в матче 4-го тура РПЛ.
В 30 матчах на новом стадионе ЦСКА молодой форвард красно-синих отметился 12 точными ударами. На счету Витинью 11 мячей, у Бибраса Натхо – 9. Отдельного упоминания заслуживает ивуарийский форвард Ласина Траоре, забившийся шесть голов в семи встречах. (Кирилл БУРДАКОВ)
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ В ИСТОРИИ "ВЭБ-АРЕНЫ"
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Федор ЧАЛОВ
|
30
|
12
|
31
|
11
|
39
|
9
|
7
|
6
|
9
|
5
|
25
|
5
|
42
|
5
|
29
|
4