19:56 | Футбол — РПЛ

Чалов - лучший бомбардир в истории "ВЭБ Арены"


Нападающий ЦСКА Федор Чалов, который забил гол в ворота "Арсенала", вышел на первое место по числу голов "ВЭБ Арене".

Армейцы одержали разгромную победу над "Арсеналом" со счетом 3:0 в матче 4-го тура РПЛ.

В 30 матчах на новом стадионе ЦСКА молодой форвард красно-синих отметился 12 точными ударами. На счету Витинью 11 мячей, у Бибраса Натхо – 9. Отдельного упоминания заслуживает ивуарийский форвард Ласина Траоре, забившийся шесть голов в семи встречах. (Кирилл БУРДАКОВ)

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ В ИСТОРИИ "ВЭБ-АРЕНЫ"

Игрок

Матчи

Голы

Федор ЧАЛОВ

30

12

ВИТИНЬЮ

31

11

Бибрас НАТХО

39

9

Ласина ТРАОРЕ

7

6

Ахмед МУСА

9

5

Алан ДЗАГОЕВ

25

5

Александр ГОЛОВИН

42

5

Георгий ЩЕННИКОВ

29

4

 

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