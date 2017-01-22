Чалов и Жамалетдинов - в "старте" ЦСКА на матч с "Пястом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко определился с составом на контрольный матч против "Пяста" в рамках тренировочного сбора, проходящего в испанском Кампоаморе. В атаке армейцев сыграют нападающие Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов. Последний вместе с Виктором Васиным и Астемиром Гордюшенко провел полную игру против швейцарского "Волена" (3:0). При этом пропускают встречу Витинью, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо и Зоран Тошич.

Состав красно-синих выглядит следующим образом: Чепчугов – А. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Мариу Фернандес, Вернблум, Гордюшенко, Головин, Миланов – Жамалетдинов, Чалов. Запасные: Помазун, Ионов, Щенников, Набабкин, Кучаев, Олейник.

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Добавим, что накануне все 90 минут в матче с "Воленом" сыграли: Помазун, Олейников, Набабкин, Васин, Щенников, Жамалетдинов, Гордюшенко, Кучаев, Джафар, Ионов, Траоре.

Трансляция матча ЦСКА – "Пяст"