Чалов и Жамалетдинов - в "старте" ЦСКА на матч с "Пястом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко определился с составом на контрольный матч против "Пяста" в рамках тренировочного сбора, проходящего в испанском Кампоаморе. В атаке армейцев сыграют нападающие Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов. Последний вместе с Виктором Васиным и Астемиром Гордюшенко провел полную игру против швейцарского "Волена" (3:0). При этом пропускают встречу Витинью, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо и Зоран Тошич.
Состав красно-синих выглядит следующим образом: Чепчугов – А. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Мариу Фернандес, Вернблум, Гордюшенко, Головин, Миланов – Жамалетдинов, Чалов. Запасные: Помазун, Ионов, Щенников, Набабкин, Кучаев, Олейник.
Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.
Добавим, что накануне все 90 минут в матче с "Воленом" сыграли: Помазун, Олейников, Набабкин, Васин, Щенников, Жамалетдинов, Гордюшенко, Кучаев, Джафар, Ионов, Траоре.
Трансляция матча ЦСКА – "Пяст"
Наш состав на #ЦСКАПяст. Играть будем по схеме 3-5-2! pic.twitter.com/xoTrpSUf4V– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 22 January 2017
- Георгий Щенников
- Сергей Игнашевич
- Виктор Васин
- Сергей Чепчугов
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Алексей Ионов
- Кирилл Набабкин
- Виктор Гончаренко
- Понтус Вернблум
- Мариу Фернандес
- Георгий Миланов
- Александр Головин (футбол)
- Тимур Жамалетдинов
- Иван Олейников
- Астемир Гордюшенко
- Илья Помазун
- Федор Чалов
- Константин Кучаев
- Пяст
баламошка
Пяста лошадям.
13:52 22 января
Гаттузо зол!
Вон даже Гамнюшенко в составе, а мегапупер Витька даже в запасе нет! Безусловно отличное приобретение.
13:45 22 января
shpasic
а чего они вчера рисовали Джафара из мультика, а сегодня не догадались нарисовать берёзу в защите
13:37 22 января