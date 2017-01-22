13:22 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Чалов и Жамалетдинов - в "старте" ЦСКА на матч с "Пястом"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко определился с составом на контрольный матч против "Пяста" в рамках тренировочного сбора, проходящего в испанском Кампоаморе. В атаке армейцев сыграют нападающие Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов. Последний вместе с Виктором Васиным и Астемиром Гордюшенко провел полную игру против швейцарского "Волена" (3:0). При этом пропускают встречу Витинью, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо и Зоран Тошич.

Состав красно-синих выглядит следующим образом: ЧепчуговА. Березуцкий, Васин, ИгнашевичМариу Фернандес, Вернблум, Гордюшенко, Головин, МилановЖамалетдинов, Чалов. Запасные: Помазун, Ионов, Щенников, Набабкин, Кучаев, Олейник.

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Добавим, что накануне все 90 минут в матче с "Воленом" сыграли: Помазун, Олейников, Набабкин, Васин, Щенников, Жамалетдинов, Гордюшенко, Кучаев, Джафар, Ионов, Траоре.

Трансляция матча ЦСКА – "Пяст"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Пяста лошадям.

13:52 22 января

Гаттузо зол!

Вон даже Гамнюшенко в составе, а мегапупер Витька даже в запасе нет! Безусловно отличное приобретение.

13:45 22 января

shpasic

а чего они вчера рисовали Джафара из мультика, а сегодня не догадались нарисовать берёзу в защите

13:37 22 января

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Материалы других СМИ