Чалов и Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Краснодаром"

ЦСКА объявил состав на матч 12-го тура РПЛ против "Краснодара". С первых минут встречу начнут хавбек Никола Влашич и нападающий Федор Чалов.
Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин - Ахметов, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Обляков - Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Ефремов, Нисимура, Бийол, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Жиронкин.
Представляем наш состав на #ЦСКАкраснодар!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 28 октября 2018 г.
Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Ефремов, Нисимура, Бийол, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Жиронкин pic.twitter.com/nhpjJusYMQ
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