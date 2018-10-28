Чалов и Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Краснодаром"

ЦСКА объявил состав на матч 12-го тура РПЛ против "Краснодара". С первых минут встречу начнут хавбек Никола Влашич и нападающий Федор Чалов.

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин - Ахметов, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Обляков - Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Ефремов, Нисимура, Бийол, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Жиронкин.

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