17:47 | Футбол — РПЛ

Чалов и Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Краснодаром"

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ЦСКА объявил состав на матч 12-го тура РПЛ против "Краснодара". С первых минут встречу начнут хавбек Никола Влашич и нападающий Федор Чалов.

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин - Ахметов, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Обляков - Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Ефремов, Нисимура, Бийол, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Жиронкин.

ЦСКА - Краснодар

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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