Чалов и Витинью – в атаке ЦСКА

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Арсенала" на матч 28-го тура чемпионата России, который начнется в 19.30. Второй раз подряд в составе армейцев с первых минут выйдет 19-летний нападающий Федор Чалов.

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Щенников – Чалов, Витинью.

Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

"Арсенал": Габулов - К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара - Бурчану, Власов - Горбатенко, Максимов, Александров - Расич.

Запасные: Левашов, Березин, Ершов, Григалава, Хагуш, Денисов, Иванов, Берхамов, Стеклов, Буранов, Шевченко, Аджоев.

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"