15:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Чалов и Витинью играли в паре в атаке на тренировке ЦСКА

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ЦСКА проводит тренировку на сборе в испанском Кампоаморе, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Армейцы провели двусторонний матч командами с расстановкой 3-5-2 и 4-2-3-1. Примечательно, что защитники Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Виктор Васин и Кирилл Набабкин менялись командами в центральной зоне.

В одной из команд в атаке действовали Федор Чалов и Витинью. Отметим, что новый главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко персонально поработал с 18-летним россиянином по окончании занятия.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Der schwein

А Базелюк то где?)

16:33

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