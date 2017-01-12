Чалов и Витинью играли в паре в атаке на тренировке ЦСКА

ЦСКА проводит тренировку на сборе в испанском Кампоаморе, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Армейцы провели двусторонний матч командами с расстановкой 3-5-2 и 4-2-3-1. Примечательно, что защитники Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Виктор Васин и Кирилл Набабкин менялись командами в центральной зоне.

В одной из команд в атаке действовали Федор Чалов и Витинью. Отметим, что новый главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко персонально поработал с 18-летним россиянином по окончании занятия.