Чалов и Ионов - в нападении ЦСКА на матч с "Хорсенс"

Стал известен состав ЦСКА на товарищеский матч против "Хорсенс". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Чепчугов, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Миланов, Вернблум, Фернандес, Головин, Дзагоев, Чалов, Ионов.
Запасные: Помазун, Овчинников, Набабкин, Щенников, Кучаев, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
Матч начнется в 17.30 по московскому времени.
Трансляция матча ЦСКА - "Хорсенс"
Наш стартовый состав на матч #ЦСКАХорсенс! Начинаем ровно через час – в 17:30 pic.twitter.com/JGUVUe8PmK– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 29 января 2017 г.