16:31 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Чалов и Ионов - в нападении ЦСКА на матч с "Хорсенс"

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Стал известен состав ЦСКА на товарищеский матч против "Хорсенс". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Чепчугов, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Миланов, Вернблум, Фернандес, Головин, Дзагоев, Чалов, Ионов. 

Запасные: Помазун, Овчинников, Набабкин, Щенников, Кучаев, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Хорсенс"

 

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Материалы REN-TV

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