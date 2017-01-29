Чалов и Ионов - в нападении ЦСКА на матч с "Хорсенс"

Стал известен состав ЦСКА на товарищеский матч против "Хорсенс". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Чепчугов, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Миланов, Вернблум, Фернандес, Головин, Дзагоев, Чалов, Ионов.

Запасные: Помазун, Овчинников, Набабкин, Щенников, Кучаев, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Хорсенс"