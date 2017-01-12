Cергей Шавло: "Пять миллионов многовато за Самедова – этот игрок уже в возрасте"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло поделился мнением по поводу возможного перехода полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в стан красно-белых.

- Пять миллионов евро – адекватная цена за Самедова?

– Цена – это рыночный вопрос. Трудно сказать, стоит ли он этих денег, но это игрок сборной России и ведущий футболист своего клуба. Здесь и от клуба, который хочет приобрести Самедова, многое зависит. Кто-то даст за него такие деньги, кто-то – нет. В этом и лежит камень преткновения – договорятся ли клубы.

– Настолько ли нужен этот игрок "Спартаку" на правый фланг, чтобы платить за него пять миллионов евро?

– Сегодня я видел, что фигурировала сумма в три миллиона евро. Это нормальная цена, с которой можно начинать переговоры. А пять – многовато, потому что игрок уже в возрасте. Но он сможет закрыть правую бровку и играет на хорошем уровне. В последних матчах сборной России он был одним из ведущих футболистов в составе. Преимущество Александра в том, что он может сыграть и слева, и справа. Обладая хорошей передачей с фланга, он может смещаться и бить по воротам. Это разносторонний, технически оснащенный футболист. Кондиций, думаю, ему тоже хватит. Плюс, конечно, мотивация. Скоро чемпионат мира, а это самая большая мотивация, и потом, он переходит в клуб, который борется за чемпионство. Завоевать золотые медали в команде, в академии которой он отучился, тоже важная вещь. То есть факторов много.

Что касается "Локомотива", для них уход Самедова в "Спартак" тоже нормальный вариант, пусть и не за ту цену, которую они запрашивают. Они убирают из ведомости большую зарплату.

Юрий Семин сказал, что этот футболист назад не вернется, а игроку сборной нет смысла играть за дубль. Будет жалко, если мы его потеряем для национальной команды. Потеря может быть невосполнимой. У нас не так много футболистов, готовых выступать в сборной. Считаю, компромисс найдется. Не думаю, что "Локомотив" будет стоять на своем до последнего. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)