Церемония открытия "Екатеринбург Арены" пройдет перед матчем "Урал" - "Спартак"

Президент "Урала" Григорий Иванов сказал, что церемония открытия "Екатеринбург Арены" после реконструкции к чемпионату мира-2018 пройдет перед матчем чемпионата России, в котором екатеринбуржцы примут "Спартак". Встреча запланирована на 15 апреля.

- 1 апреля - это все-таки тестовый матч, будет проверено, как все пройдет, как сработают системы, - цитирует ТАСС Иванова. - 15 апреля будет официальное открытие перед матчем со "Спартаком". Стадион комфортный, крыша закрывает полностью стадион. Ждем всех.

Как отметили в пресс-службе клуба, церемония включит в себя шоу-программу. В ней поучаствуют представители оргкомитета "Россия-2018", самого "Урала", а также областного министерства спорта. Возможен визит известных личностей.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля. "Екатеринбург Арена" примет игры Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).