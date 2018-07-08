Цель "Крыльев Советов" на сезон – место в середине турнирной таблицы

Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов считает, что в сезоне-2018/19 "Крылья Советов" могут заложить фундамент для будущего. По его словам, в матче первого тура чемпионата России против ЦСКА, который состоится 31 июля, власти региона ожидают около 40 тысяч зрителей.

– Как многолетний болельщик, учитывая и понимая состав команды, я считаю, что закрепиться в середине турнирной таблицы в этот год будет успехом для "Крыльев Советов", – цитирует ТАСС Фетисова. – У нас есть все шансы, чтобы заложить фундамент для будущего. Наш клуб обеспечен, для него созданы все условия.

Мы понимаем, что нужно работать для хорошей посещаемости домашних игр. Это новый стадион, поле просматривается с любого места, фудкорты, туалеты, доступность – все это есть. Мы приняли решение, что будем возвращать такую потерянную категорию зрителей, как поклонники футбола с района, для этого нужна гибкая политика по билетам, возможно, для отдаленных районов должна быть другая ценовая политика, чтобы любители футбола могли приехать и посмотреть на игру мастеров.

Конечно, самое главное – игра команды, и если "Крылья Советов" показывают интересную игру, даже непогода не влияет на посещаемость стадиона. Но надо учитывать, что сейчас летний сезон, сезон отпусков, многие будут находиться в других местах, хотя многие жители города не были на матчах чемпионата мира. На первый матч я думаю, что будет посещаемость около 40 тысяч человек.

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