16:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Цауня, Дзагоев, Мариу Фернандес, Березуцкий и Головин тренируются с ЦСКА по индивидуальной программе

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ЦСКА проводит тренировку на базе в Ватутинках после трех дней отдыха, сообщает официальный сайт армейцев. Перед началом тренировки команда поздравила старшего тренера Сергея Овчинникова, которому сегодня исполнилось 46 лет.

Тренерский штаб привлек к занятиям ряд игроков молодежной команды: Георгия Кырнаца, Ивана Олейникова, Константина Кучаева и Хетага Хосонова. Проведя на футбольном поле 1 час 15 минут, игроки отправились завершить занятие в тренажерном зале.

Александр Цауня, Алан Дзагоев, Мариу Фернандес, Василий Березуцкий и Александр Головин работали по индивидуальной программе. Остальные игроки основного состава, не уехавшие в сборные, тренировались в общей группе.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vozobnovili-trenirovki/

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