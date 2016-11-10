Цауня, Дзагоев, Мариу Фернандес, Березуцкий и Головин тренируются с ЦСКА по индивидуальной программе

ЦСКА проводит тренировку на базе в Ватутинках после трех дней отдыха, сообщает официальный сайт армейцев. Перед началом тренировки команда поздравила старшего тренера Сергея Овчинникова, которому сегодня исполнилось 46 лет.

Тренерский штаб привлек к занятиям ряд игроков молодежной команды: Георгия Кырнаца, Ивана Олейникова, Константина Кучаева и Хетага Хосонова. Проведя на футбольном поле 1 час 15 минут, игроки отправились завершить занятие в тренажерном зале.

Александр Цауня, Алан Дзагоев, Мариу Фернандес, Василий Березуцкий и Александр Головин работали по индивидуальной программе. Остальные игроки основного состава, не уехавшие в сборные, тренировались в общей группе.