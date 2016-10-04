18:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

CAS рассмотрит иск агента Хонды к ЦСКА в начале ноября

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Спортивный арбитражный суд Лозанны рассмотрит иск Киса Плоэгсмы, который является агентом Кейсуке Хонды, к ЦСКА в начале ноября, информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что слушания по этому делу пройдут 4 октября. О претензиях агента к армейскому клубу ничего не известно.

Напомним, Хонда выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2013 год, после чего на правах свободного агента перешел в "Милан".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3677864

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Лекс

Будет требовать бабло на полироль

19:15

30 лет за ЦСКА!

Вот щас я ничего не понял, это что за "взрыв из прошлого"??!

18:57

Тропическая гемангиома Мовсисяна

конскую колбасу ему за щеку)))

18:48

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