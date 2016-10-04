CAS рассмотрит иск агента Хонды к ЦСКА в начале ноября

Спортивный арбитражный суд Лозанны рассмотрит иск Киса Плоэгсмы, который является агентом Кейсуке Хонды, к ЦСКА в начале ноября, информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что слушания по этому делу пройдут 4 октября. О претензиях агента к армейскому клубу ничего не известно.

Напомним, Хонда выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2013 год, после чего на правах свободного агента перешел в "Милан".