CAS рассмотрит иск агента Хонды к ЦСКА в начале ноября

Спортивный арбитражный суд Лозанны рассмотрит иск Киса Плоэгсмы, который является агентом Кейсуке Хонды, к ЦСКА в начале ноября, информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что слушания по этому делу пройдут 4 октября. О претензиях агента к армейскому клубу ничего не известно.
Напомним, Хонда выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2013 год, после чего на правах свободного агента перешел в "Милан".
Лекс
Будет требовать бабло на полироль
19:15
30 лет за ЦСКА!
Вот щас я ничего не понял, это что за "взрыв из прошлого"??!
18:57
Тропическая гемангиома Мовсисяна
конскую колбасу ему за щеку)))
18:48