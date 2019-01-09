CAS рассмотрит дело "Рубина" и УЕФА 28 марта

28 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит иск "Рубина" против УЕФА. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Казанский клуб будет оспаривать решение УЕФА исключить "Рубин" из еврокубковых турниров на один сезон, если он туда пробьется на протяжении двух ближайших сезонов. В организации сочли, что клуб нарушил мировое соглашение по финансовому фэйр-плей.

Кроме того, 14 марта суд будет рассматривать еще одно дело, связанное с "Рубином". РФС ранее обязал "Рубин" выплатить своему бывшему футболисту Денису Ткачуку премиальные сезон-2016/17. Клуб не согласен с этим решением и обратился в CAS, чтобы оспорить его.

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