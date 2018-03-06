CAS рассмотрит апелляцию "Локомотива" на решение о компенсации Биличу

Спортивный арбитражный суд (CAS) 12 марта рассмотрит апелляцию "Локомотива" на решение ФИФА о присуждении экс-тренеру клуба Славену Биличу компенсации в размере 300 тысяч евро, сообщает пресс-служба суда. Хорват возглавлял российскую команду с 2012 по 2013 год.

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отмечала, что досрочное расторжение контракта с Биличем не предусматривало компенсации. Однако как стало известно позже, компенсация составляла несколько миллионов евро.

Ранее клуб отказался выполнять решение палаты по разрешению споров ФИФА о присуждении Биличу компенсации, так как из–за падения курса рубля сумма выплаты значительно увеличилась по сравнению с 2013 годом. "Локомотив" пытается доказать, что по договору он должен выплатить сумму в российской валюте, Билич настаивает на выплате компенсации в евро.