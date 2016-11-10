CAS: агент Хонды имеет претензии к ЦСКА по контракту футболиста

Агент японского футболиста Кейсуке Хонды Кис Плугсма подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с претензиями к московскому ЦСКА по контрактному договору, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

"Дело касается контрактного спора между агентом игрока и клубом. Слушание состоялось 9 ноября 2016 года", – сообщили в пресс-службе.

Раннее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев выразил непонимание того, чего именно хочет добиться агент футболиста. Кейсуке Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год, после чего японский полузащитник перешел на правах свободного агента в итальянский "Милан".