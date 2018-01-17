Цакташ сообщил, что разорвал контракт с "Рубином"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ рассказал, что покидает команду. При этом он отметил, что у него есть много предложений от других клубов.
Напомним, 25-летний хорват выступал за "Рубин" с 2016 года.
– Могу подтвердить, что разорвал контракт с "Рубином". Пока большего не могу сказать, – приводит Dalmatinskiportal слова Цакташа. – Я уверен, что в России прибавил как футболист. У меня много предложений от других клубов, и нужно время для принятия решения.
В текущем сезоне Цакташ провел 10 матчей в чемпионате России, в которых забил 2 гола.
марк де фоссен
Cheremis57-Вон в Англии сразу же вышел в игре с МЮ,весь матч отпахал.
16:50
марк де фоссен
Cheremis57-Еще Бауэра можно было бы оставить,нормально трудился парень.
16:47
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:03
Cheremis57
199, Бердыев проводит чистку команды! Уходят те футболисты, которые ему не нужны- нормальный процесс!! Можно с сожалением говорить лишь об уходе одного футболиста- бразильца Жонатаса!!! Но "Рубин" был вынужден его продать, ведь наши "дрова" типа Канунникова на Западе даром никому не нужны!!!!
14:30
Паснаход
Номерной нытик из Ростова больше переживает за Рубин, чем за Ростов.
13:55
199
Всё идёт по плану. Бердыев перехитрил сам себя.Жалко его штаб.
13:40
shur
Очередной балласт.
13:06
Деметрио
В ЦСКА!!! Бабаев, не спи!
13:03