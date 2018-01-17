Цакташ сообщил, что разорвал контракт с "Рубином"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ рассказал, что покидает команду. При этом он отметил, что у него есть много предложений от других клубов.

Напомним, 25-летний хорват выступал за "Рубин" с 2016 года.

– Могу подтвердить, что разорвал контракт с "Рубином". Пока большего не могу сказать, – приводит Dalmatinskiportal слова Цакташа. – Я уверен, что в России прибавил как футболист. У меня много предложений от других клубов, и нужно время для принятия решения.



В текущем сезоне Цакташ провел 10 матчей в чемпионате России, в которых забил 2 гола.

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