11:56 | Футбол — РФПЛ

Цакташ сообщил, что разорвал контракт с "Рубином"

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Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ рассказал, что покидает команду. При этом он отметил, что у него есть много предложений от других клубов.

Напомним, 25-летний хорват выступал за "Рубин" с 2016 года.

– Могу подтвердить, что разорвал контракт с "Рубином". Пока большего не могу сказать, – приводит Dalmatinskiportal слова Цакташа. – Я уверен, что в России прибавил как футболист. У меня много предложений от других клубов, и нужно время для принятия решения.

В текущем сезоне Цакташ провел 10 матчей в чемпионате России, в которых забил 2 гола.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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марк де фоссен

Cheremis57-Вон в Англии сразу же вышел в игре с МЮ,весь матч отпахал.

16:50

марк де фоссен

Cheremis57-Еще Бауэра можно было бы оставить,нормально трудился парень.

16:47

dmitriynuh1884

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

15:03

Cheremis57

199, Бердыев проводит чистку команды! Уходят те футболисты, которые ему не нужны- нормальный процесс!! Можно с сожалением говорить лишь об уходе одного футболиста- бразильца Жонатаса!!! Но "Рубин" был вынужден его продать, ведь наши "дрова" типа Канунникова на Западе даром никому не нужны!!!!

14:30

Паснаход

Номерной нытик из Ростова больше переживает за Рубин, чем за Ростов.

13:55

199

Всё идёт по плану. Бердыев перехитрил сам себя.Жалко его штаб.

13:40

shur

Очередной балласт.

13:06

Деметрио

В ЦСКА!!! Бабаев, не спи!

13:03