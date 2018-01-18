Цакташ самовольно покинул сборы "Рубина"

Генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов подтвердил информацию "СЭ" о том, что полузащитник Мийо Цакташ выступил с инициативой расторжения контракта с клубом. Он также добавил, что игрок самовольно покинул сборы команды в ОАЭ.

– Не будем скрывать, ситуация непростая и неприятная для клуба. Цакташ, вероятнее всего, под влиянием своего агента самовольно покинул расположение "Рубина" со сборов в ОАЭ, сославшись на письменную претензию по поводу некоторых задержек с выплатой его зарплаты, – приводит "БИЗНЕС Online" слова Саяхова. – В установленные претензией сроки выплаты Цакташу были произведены, и размер долга не является существенным для разрыва контракта. Но игрок решения менять не стал, выступив с инициативой расторжения соглашения в одностороннем порядке.

Теперь вопрос переходит в юридическую плоскость, мы будем отстаивать интересы клуба в соответствующих инстанциях.

Напомним, 25-летний хорват выступал за "Рубин" с 2016 года. В текущем сезоне Цакташ провел 10 матчей в чемпионате России, в которых забил 2 гола.

Источник: Агент Цакташа пытается увести игрока из "Рубина"