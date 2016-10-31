18:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Цакташ после отмененной красной карточки сыграет против "Локо" с первых минут

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Стал известен состав "Рубина" на матч 12-го тура чемпионата России против "Локомотива". Бывшие футболисты железнодорожников Сергей Рыжиков и Тарас Бурлак начнут встречу с первых минут, а Магомед Оздоев остался в запасе. Стоит отметить также появление на поле Мийо Цакташа. Ранее РФПЛ отменила его красную карточку, которую он получил в поединке с "Тереком" (1:3).

Полностью заявка казанцев выглядит следующим образом: Рыжиков - Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин - М'Вила, Цакташ - Канунников, Рочина, Ткачук - Жонатас. Запасные - Нестеренко, Бергстрем, Устинов, Сонг, Саму, Оздоев, Лестьенн, Ахметов, Жемалетдинов, Гекдениз Карадениз, Девич.

Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Рубин" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур

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