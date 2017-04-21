C семи матчей без поражений в ЦСКА не начинал никто

После победы над "Уфой" беспроигрышная серия Виктора Гончаренко с начала работы в ЦСКА достигла семи матчей. Ни одному из тренеров красно-синих в российской истории не удавалось настолько долго обходиться без неудач. Валерий Газзаев в 2002-м и Артур Жорже в 2004-м начали работу с армейским клубом с шести матчей без поражений.

Стоит отметить, что Александр Кузнецов (+3=0-1, мячи 10-5) и Хуанде Рамос (+3=1-2, мячи 12-6) проработали с ЦСКА меньше семи матчей. (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА

Первые семь матчей главных тренеров ЦСКА в чемпионатах России

Тренер Год В Н П М О % очков Матч* Павел САДЫРИН 1992 4 1 2 8-6 9 64,28 1-й Геннадий КОСТЫЛЕВ 1992 3 2 2 16-11 8 57,14 1-й Борис КОПЕЙКИН 1993 3 1 3 9-9 7 50,00 1-й Александр ТАРХАНОВ 1994 2 3 2 11-9 7 50,00 3-й Павел САДЫРИН 1997 2 2 3 4-10 8 38,10 1-й Олег ДОЛМАТОВ 1998 6 0 1 15-2 18 85,71 3-й Павел САДЫРИН 2000 2 1 4 8-12 7 33,33 1-й Валерий ГАЗЗАЕВ 2002 5 1 1 14-7 16 76,19 7-й Артур ЖОРЖЕ 2004 2 4 1 11-8 10 47,62 7-й Валерий ГАЗЗАЕВ 2004 6 0 1 13-4 18 85,71 3-й ЗИКО 2009 4 1 2 14-5 13 61,90 2-й Леонид СЛУЦКИЙ 2009 5 1 1 10-5 16 76,19 2-й Виктор ГОНЧАРЕНКО 2017 4 3 0 10-2 15 71,43 ?

* Матч, в котором тренер потерпел первое поражние.