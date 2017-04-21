19:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

C семи матчей без поражений в ЦСКА не начинал никто

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После победы над "Уфой" беспроигрышная серия Виктора Гончаренко с начала работы в ЦСКА достигла семи матчей. Ни одному из тренеров красно-синих в российской истории не удавалось настолько долго обходиться без неудач. Валерий Газзаев в 2002-м и Артур Жорже в 2004-м начали работу с армейским клубом с шести матчей без поражений.

Стоит отметить, что Александр Кузнецов (+3=0-1, мячи 10-5) и Хуанде Рамос (+3=1-2, мячи 12-6) проработали с ЦСКА меньше семи матчей. (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА

Первые семь матчей главных тренеров ЦСКА в чемпионатах России

Тренер

Год

В

Н

П

М

О

% очков

Матч*

Павел САДЫРИН

1992

4

1

2

8-6

9

64,28

1-й

Геннадий КОСТЫЛЕВ

1992

3

2

2

16-11

8

57,14

1-й

Борис КОПЕЙКИН

1993

3

1

3

9-9

7

50,00

1-й

Александр ТАРХАНОВ

1994

2

3

2

11-9

7

50,00

3-й

Павел САДЫРИН

1997

2

2

3

4-10

8

38,10

1-й

Олег ДОЛМАТОВ

1998

6

0

1

15-2

18

85,71

3-й

Павел САДЫРИН

2000

2

1

4

8-12

7

33,33

1-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

2002

5

1

1

14-7

16

76,19

7-й

Артур ЖОРЖЕ

2004

2

4

1

11-8

10

47,62

7-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

2004

6

0

1

13-4

18

85,71

3-й

ЗИКО

2009

4

1

2

14-5

13

61,90

2-й

Леонид СЛУЦКИЙ

2009

5

1

1

10-5

16

76,19

2-й

Виктор ГОНЧАРЕНКО

2017

4

3

0

10-2

15

71,43

?

* Матч, в котором тренер потерпел первое поражние.

 

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