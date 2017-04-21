C семи матчей без поражений в ЦСКА не начинал никто

После победы над "Уфой" беспроигрышная серия Виктора Гончаренко с начала работы в ЦСКА достигла семи матчей. Ни одному из тренеров красно-синих в российской истории не удавалось настолько долго обходиться без неудач. Валерий Газзаев в 2002-м и Артур Жорже в 2004-м начали работу с армейским клубом с шести матчей без поражений.
Стоит отметить, что Александр Кузнецов (+3=0-1, мячи 10-5) и Хуанде Рамос (+3=1-2, мячи 12-6) проработали с ЦСКА меньше семи матчей. (Кирилл БУРДАКОВ)
"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА
Первые семь матчей главных тренеров ЦСКА в чемпионатах России
|
Тренер
|
Год
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Матч*
|
Павел САДЫРИН
|
1992
|
4
|
1
|
2
|
8-6
|
9
|
64,28
|
1-й
|
Геннадий КОСТЫЛЕВ
|
1992
|
3
|
2
|
2
|
16-11
|
8
|
57,14
|
1-й
|
Борис КОПЕЙКИН
|
1993
|
3
|
1
|
3
|
9-9
|
7
|
50,00
|
1-й
|
Александр ТАРХАНОВ
|
1994
|
2
|
3
|
2
|
11-9
|
7
|
50,00
|
3-й
|
Павел САДЫРИН
|
1997
|
2
|
2
|
3
|
4-10
|
8
|
38,10
|
1-й
|
Олег ДОЛМАТОВ
|
1998
|
6
|
0
|
1
|
15-2
|
18
|
85,71
|
3-й
|
Павел САДЫРИН
|
2000
|
2
|
1
|
4
|
8-12
|
7
|
33,33
|
1-й
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
2002
|
5
|
1
|
1
|
14-7
|
16
|
76,19
|
7-й
|
Артур ЖОРЖЕ
|
2004
|
2
|
4
|
1
|
11-8
|
10
|
47,62
|
7-й
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
2004
|
6
|
0
|
1
|
13-4
|
18
|
85,71
|
3-й
|
ЗИКО
|
2009
|
4
|
1
|
2
|
14-5
|
13
|
61,90
|
2-й
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
2009
|
5
|
1
|
1
|
10-5
|
16
|
76,19
|
2-й
|
Виктор ГОНЧАРЕНКО
|
2017
|
4
|
3
|
0
|
10-2
|
15
|
71,43
|
?
* Матч, в котором тренер потерпел первое поражние.