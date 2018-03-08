C 8 марта! Глушаков раскрыл секрет своего номера

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил женщин с 8 марта. Именно из-за этого праздника, по его словам, он выбрал 8-й номер в команде.

– Когда в "Спартаке" меня спросили: "Какой номер хочешь, Денис?" – я сразу же ответил – 8! – написал в своем Инстаграме Глушаков. – А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы! Поздравляю с 8 марта всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас!